"Prigionieri dimenticati". Le storie

Carlo è un uomo che oggi ha 60 anni. Nel 1996 vola negli Stati Uniti per lavoro. Ha una relazione con una donna che lascia nel 2002 prima di tornare in Italia. Non sapeva, all’epoca, di essere ricercato dalle autorità americane. Il 5 luglio 2004 viene arrestato: la donna lo aveva denunciato per maltrattamenti, violenza sessuale e sequestro di persona. Comincia così il calvario di Carlo nelle prigioni americane: accusato senza prove, rimase per 8 anni in cella, prima di essere scarcerato. In Italia, all’epoca, c’era Katia, la compagna di Carlo, che si è ritrovata al centro di una vicenda che ha raccontato nel libro "Prigionieri dimenticati". Katia Anedda ha scritto il libro con Federico Vespa. Non c’è solo la storia di Carlo, al centro del saggio, ma le storie di tanti italiani detenuti all’estero. Il libro pubblicato grazie alle associazioni Prigionieri del silenzio, la onlus fondata e presieduta da Katia e dal Gruppo Idee, oggi alle 18.30 sarà presentato dall’autrice insieme all’avvocata Francesca Carnicelli. L’incontro – coordinato da Guido Fiorini, direttore di MaremmaOggi – si aprirà con i saluti del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e del sottosegretario agli Affari esteri Giorgio Silli (nella foto) e si terrà nella redazione di MaremmaOggi, in piazza Mensini, a Grosseto. L’ingresso è libero.