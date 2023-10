Prezzi bloccati "anti-inflazione". Il patto è entrato in vigore: "Aderiamo in blocco"

Il patto anti-inflazione del Governo è entrato in vigore. Dal primo ottobre e per tre mesi i prezzi di alcuni generi di prima necessità, alimentari e non, rimarranno fissi, non cambieranno. Costi calmierati dunque per venire incontro al problema inflazione che attanaglia molte famiglie. Sono gli stessi negozianti ad indicare quali saranno i prodotti "tricolore" che entreranno nelle promozioni. Non tutti i supermercati applicheranno lo stesso tipo di agevolazioni: alcuni sconteranno i prodotti, altri invece li lasceranno a prezzo fisso. Per gli sconti specifici di ogni catena di supermarket, (in Maremma hanno aderito Unicoop e Conad) sarà importante seguire i social network e i siti internet delle singole catene. Fino al 31 dicembre, dunque, anche la provincia di Grosseto sarà interessata da una forte campagna anti-inflazione che vede protagoniste le associazioni di categoria.

"Il nostro invito – dice Gabriella Orlando, diretto di Confcommercio Grosseto – è che tutti i commercianti della provincia di Grosseto, non soltanto quelli a noi associati e non soltanto quelli che vendono generi di prima necessità o beni di largo consumo, ma davvero tutti, possano bloccare i prezzi, offerte o sconti promozionali coinvolgendo e sensibilizzando i propri fornitori a fare altrettanto, e invitando gli stessi a promuovere l’iniziativa anche con chi li precede nella filiera distributiva. I commercianti che aderiranno al protocollo riceveranno un bollino digitale che potranno utilizzare come vetrofania per pubblicizzarsi, appunto, come negozio con l’inflazione bloccata". Per vedere i negozi che hanno aderito sarà possibile collegarsi al sito https:www.lanazione.iteconomiasupermercati-anti-inflazione-dfuh0ifc.