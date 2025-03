Previdenza. Geometri, voto per i delegati

Martedì 11 e mercoledì 12 dalle 9 alle 18.30 e poi giovedì 13 dalle 9 alle 12 si svolgeranno nella sede del Collegio provinciale Geometri, in via Antonio Gramsci, a Grosseto, le elezioni del Comitato dei Delegati della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti. Hanno diritto al voto gli iscritti alla Cassa (compresi i praticanti) fino alla data di inizio delle operazioni di voto, nonché i pensionati diretti della Cassa, risultanti alla stessa data, anche se non più iscritti all’Albo purché residenti nella circoscrizione del Collegio in cui votano.

Non hanno diritto al voto gli iscritti al solo Albo e non alla Cassa ed i beneficiari di pensione di reversibilità o indiretta (superstiti). Sulla scheda elettorale si potranno esprimere al massimo 14 preferenze.