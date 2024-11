Preso a pugni da gruppo di ragazzi

In centro a Grosseto la sera può anche accadere di essere aggrediti di spalle senza un motivo. L’ennesimo episodio di violenza è accaduto la notte tra venerdì e ieri, in prossimità di uno degli ingressi delle Mura. Siamo nel centro della città, ormai è buio da un bel po’, quando un uomo passa in piazza del Sale, davanti alle scale che portano alle mura e viene aggredito di spalle da un gruppetto di ragazzi. Il motivo? Pare che l’uomo abbia guardo male nella loro direzione. Il gruppo era composto da una decina di ragazzi, che lo hanno prima aggredito di spalle, poi una volta fermato lo hanno picchiato sferrandogli anche un pugno. L’uomo è riuscito ad allontanarsi nonostante i giovani lo stessero rincorrendo e infine l’uomo è riuscito a rifugiarsi in un bar ed solo qui che ha potuto chiedere aiuto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario del 118. La sicurezza percepita dagli abitanti di Grosseto è molto bassa, soprattutto di sera e soprattutto nel weekend, quando il centro diventa sempre spesso teatro di risse ed episodi violenti. Questo accaduto ai danni di un uomo è solo l’ultimo di una lunga serie ed è anche per questo motivo che il Comune di Grosseto per evitare i continui allarmi per la mala movida ha proposto di mettere gli steward in certo storico, a servizio della sicurezza della città. L’obiettivo è quello di tenere sotto controllo i punti nevralgici dove si concentra la movida grossetana. Il servizio sarebbe dovuto partire a novembre, adesso l’obiettivo è farlo iniziare a dicembre.