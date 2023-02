"Presepi al Cassero per la Pace" Ecco i vincitori

"Al Cassero... è Natale!", l’evento promosso ed organizzato dall’Istituzione "Le Mura" del Comune di Grosseto che quest’anno ha superato le 10mila presenze, premia i migliori presepi in mostra per il concorso "Presepi al Cassero per la Pace". La gara, riservata alle scuole ma anche a privati cittadini divisi in due diverse categorie, ha visto premiate nella categoria scuole la scuola primaria di via Anco Marzio per il presepe più originale, l’istituto comprensivo Grosseto 4 primaria di via Giotto per il presepe più elaborato, la scuola dell’infanzia "Gulliver" per il presepe più eco sostenibile, la scuola dell’infanzia "Il Girasole" per il presepe più colorato, la scuola dell’infanzia "San Giuseppe" per il presepe più luminoso e il Polo Bianciardi per il presepe più innovativo. Nella categoria riservata ai cittadini trionfa il presepe realizzato da Andreana Marotta al quale la giuria ha assegnato il voto più alto 8,5 e che si aggiudica quindi un buono spesa di 100 euro oltre ad un ulteriori 100 euro che saranno devolute a suo nome a favore di un progetto a sostegno delle popolazioni colpite dalla guerra in ogni parte del mondo.