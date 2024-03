"Presenza militare a Grosseto: operazione 'Strade Sicure' per garantire sicurezza cittadina"

Da lunedì scorso i militari dell’Esercito sono dislocati in due punti sensibili del capoluogo grossetano. La stazione ferroviaria e via Roma.

"È stata un’attenzione del Governo – dice l’assessore comunale alla Sicurezza Riccardo Megale –. Noi, come città rientriamo nell’operazione ‘Strade Sicure’. Un plauso al Governo, dunque. Sono sempre stato favorevole a questa iniziativa. Il personale militare può trasmettere e garantire una percezione di sicurezza al cittadino. Aiuterà. Dove c’è un approccio di presenza dello Stato, non lo vedo mai come un problema, dato che in questi giorni si è parlato anche di questo. Hanno un equipaggiamento urbano, dei complementi adatti al servizio che svolgono. Sono un segnale positivo e aiuteranno sicuramente la percezione di sicurezza nelle zone indicate. È una fortuna averli".