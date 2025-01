Presentato il bilancio consuntivo. Multiservizi, un 2024 da ricordare: "Tante iniziative e un futuro roseo"

Presentato il bilancio 2024 della "Massa Marittima Multiservizi Srl". Un incontro significativo per illustrare alla cittadinanza e agli amministratori locali i risultati ottenuti e le prospettive future. Il presidente Renato Vanni, ha ribadito l’impegno della società nel rispondere alle esigenze del territorio. "Da sette anni operiamo con passione e dedizione per offrire servizi di qualità – ha detto - mettendo sempre al centro l’interesse dei cittadini e degli ospiti che si affidano alla nostra professionalità".

"I servizi offerti dalla società – ha commentato l’assessora Gucci - sono essenziali per il benessere della nostra comunità e per il corretto funzionamento della vita quotidiana. L’impegno e la dedizione di tutto il personale rappresentano un valore aggiunto per i cittadini". Nel corso dell’incontro, Massimo Salusti per gli ausiliari del traffico, Milena Ceccarelli per l’ufficio turistico e la dottoressa Paola Salusti per la farmacia hanno illustrato le attività svolte nel 2024. L’attenzione empatica e continua verso il ‘cliente’, che sia cittadino o ospite, rimane il pilastro fondamentale per garantire la qualità dei servizi.

Tra le attività di maggior rilievo, spicca l’apertura dei nuovi locali della Farmacia Comunale, che ha consentito una crescita del 15% sia in termini di clientela che di fatturato. Un altro successo dell’anno è stata la creazione dell’Amaro San Cerbone, prodotto secondo una ricetta storica ritrovata tra gli archivi della Farmacia. La Massa Marittima Multiservizi ha inoltre avuto l’onore di organizzare un concerto lirico di grande prestigio con la soprano Esther Lee, accompagnata da tre musicisti coreani provenienti da Berlino e dalla Corea.

Anche le visite guidate gratuite hanno riscosso un grande successo. La prima, organizzata come benvenuto per gli ospiti, si è svolta nella Chiesa di San Cerbone, mentre la seconda, in occasione dell’estate, ha avuto come location la Chiesa di Sant’Agostino. Un altro aspetto rilevante dell’anno è stato il servizio svolto dagli ausiliari del traffico, che si confermano un importante punto di collegamento tra i cittadini e l’amministrazione comunale, grazie alla loro costante presenza sul territorio. In questa occasione, è stato ribadito anche il loro impegno nel mantenere aperto lo sportello dell’acquedotto del Fiora, nonostante il servizio non venga compensato.