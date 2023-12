"Prendi i soldi e scappa" allo Stella

Proseguono gli appuntamenti di StellaCult al cinema Stella, in via Mameli. Oggi alle 21.30 6 dicembre alle 21.30 sarà proposto il film di Woody Allen con il suo "Prendi i soldi e scappa". Nel film Virgil Starkwell è un ragazzo difficile e problematico. Diventato un rapinatore alquanto maldestro, finisce in carcere più volte, da cui cerca di fuggire in svariati quanto assurdi modi. Nella sua vita, ai rari momenti di libertà si alternano nuove rapine e altrettante detenzioni. Intanto il suo cuore tenero lo fa innamorare.

Fulminante esordio al cinema come regista di Woody Allen, in cui l’autore tratteggia a modo suo la figura dello schlemiel, l’antieroe bastonato della tradizione ebraica. Il film arrivò in Italia solo dopo il successo de "Il dittatore dello stato libero di Bananas". Inizialmente doveva essere diretto da Jerry Lewis: soltanto dopo il suo rifiuto la regia passò nelle mani di Allen. Il film rappresenta il primo Allen, quello più autenticamente comico, quello delle irresistibili gag a raffica, dei dialoghi surreali e delle trovate non-sense. La storia è impostata come un falso documentario.

Woody Allen, regista, attore e sceneggiatore cinematografico, appartiene alla schiera ridotta degli autori di cinema veramente completi, come Charlie Chaplin, Erich von Stroheim e Orson Welles.