Premio Scriabin. In 14 cercano la finalissima

I semifinalisti del Premio internazionale pianistico "Scriabin" 2024 sono 14 (anziché 12 come previsto, per decisione della giuria) e tra loro c’è anche un italiano. Sono Daria Vasileva (27 anni, Russia), Yuval Avital (22, Israele), Elizavetha Blokhina (22, Russia), Daria Bocharova (25, Russia), Tommaso Boggian (25, Italia), Mathis Cathignol (23, Francia), Arsen Dalibaltayan (21, Croazia), Duru Erdogan (19, Turchia), Seika Ishida (26, Giappone), Fumiya Koido (28, Giappone), Dmitry Mayboroda (30, Russia), Evelina Medvedko (19, Russia), Aikira Oyauchi (22, Giappone) e Ziyuan Qu (22, Cina).

Le esibizioni sono iniziate ieri e si concluderanno stamani, dopodiché la giuria internazionale si riunirà nuovamente per annunciare i nomi dei tre pianisti ammessi alla finale di domani alle 17 nel teatro degli Industri con l’Orchestra sinfonica "Città di Grosseto" diretta da Sergio Baietta (biglietti in vendita in teatro domani prima della finale, oppure online su https://comunegrosseto.ticka.it, per informazioni 333 5372994).

La giuria è composta da Natalia Trull (Russia, presidente), Ludmil Angelov (Bulgaria), Vincenzo Balzani (Italia), Valentina Currenti (Italia), Antonio Di Cristofano, Yaron Kohlberg (Israele-Usa), Juan Lago (Spagna), Olivier Moulin (Francia) e Wolfram Schmitt-Leonardy (Germania).

Al primo classificato andrà una borsa di studio di 9.000 euro con targa, diploma e concerti (premio offerto dal Rotary Club e dall’Associazione rotariana Carlo Berliri Zoppi); il secondo premio è una borsa di studio di 4.500 euro con targa e diploma (offerto dalla Fondazione Cr Firenze); il terzo premio è una borsa di studio di 2.500 euro con targa e diploma (offerto dalla famiglia Giordano in ricordo di Nicola Giordano). Sono previsti anche il Premio speciale per la miglior esecuzione di un brano di Scriabin(borsa di studio di 1.000 euro con diploma offerta da Fondazione Grosseto cultura) e il Premio speciale del pubblico (borsa di studio di 500 euro con diploma offerta da Santa Cucchi e dedicato a Piero Gatti).