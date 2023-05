Premio Mariella Gennai Ecco i vincitori WikiPedro alla cerimonia

Quest’anno la cerimonia conclusiva del Premio letterario "Mariella Gennai", con la premiazione dei vincitori, avrà un testimonial speciale: parteciperà all’evento Pietro Resta, in arte "WikiPedro", il famoso video-blogger fiorentino che racconta le bellezze della Toscana in modo originale e divertente. L’appuntamento è fissato per venerdì 9 giugno, alle 16 e 30, alle Clarisse, nella sala Mariella Gennai di Massa Marittima. Ecco i nomi dei ragazzi premiati. Per la categoria A (elaborati testuali), i vincitori della scuola primaria sono: Noemi Giannini ("Una particolarità in più"); Erda Ramanovska, ("Finalmente insieme"); Emma Ontani ("Dobbiamo pretendere di vivere in un mondo migliore non soltanto sognarlo"). I segnalati della scuola primaria sono 3 alunni della quinta A dell’istituto comprensivo Don Curzio Breschi: Emily Rosi con l’elaborato "Mai più"; Gaia Spinelli con "Piccolo grande Guerriero"; Tommaso Martinozzi con "Mio fratello Jacopo". I vincitori della scuola secondaria di primo grado: Claudio Andrea Masini, ("Come un cerchio sull’acqua"); Maddalena Doria ("Benvenuti!"); Riccardo Maria Michelini ("Banalità del bene" e "Banalità del male"). I segnalati della scuola secondaria di primo grado: Elga Potini con "La forza è donna"; Riccardo Marengo con "Un passo indietro per andare avanti"; Clara Conti a con "Nato due volte"; I vincitori della scuola secondaria di secondo grado: Denise Cornelio della classe IV E dell’IC Bernardino Lotti di Massa Marittima con l’elaborato "Il mio mondo migliore"; Alessandro Fabbri, della III D del Polo liceale "Pietro Aldi" di Grosseto -Liceo Scientifico Guglielmo Marconi con il testo "Evocativo infinito irreale"; Anna Rombai della III L dell’IIS Bernardino Lotti con "Caro mondo, cari umani". I segnalati della scuola secondaria di secondo grado: Martina Capuano, della classe prima L dell’Itis "B. Lotti" con l’elaborato "La fase"; Gaia Martellini, della IV C dell’IIS "B. Lotti" di Massa Marittima "Seconda vita"; Simona Trusendi della classe quinta del Liceo Classico Giovanni Chelli di Grosseto con l’elaborato "Caro diario, cosa si fa quando la guerra diventa un volto?". Vincitore per la Casa Circondariale di Massa Marittima Pietro Francesco De Paolo con "La danza lenta della vita". Vincitore della sezione B -elaborati audiovisivi: la classe prima E Ribolla con "Strano straniero".