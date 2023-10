Preghiera con le monache del Cerreto . Evangelizzazione di strada con i giovani

Vivono nell’intimità quotidiana con Dio, ma non sono separate dal mondo, perché è il mondo che entra nel loro cuore e si fa spazio nella loro preghiera. Sono le monache di clausura, un "polmone" vitale per la Chiesa. Tra le tante esperienze claustrali, c’è quella delle carmelitane del monastero Janua coeli di Cerreto, Sorano. Venti donne, per lo più giovani, che hanno avvertito la chiamata a fare della loro vita un dono offerto per l’umanità tutta, soprattutto se segnata dalla sofferenza, dal dubbio, dallo smarrimento. Saranno alcune monache di questo vivace monastero nel cuore della Maremma ad animare la giornata di oggi alla Settimana della Bellezza. Loro che vivono ogni giorno l’esperienza dell’eternità che "dialoga" con la quotidianità, offriranno questa loro esperienza a quanti vorranno sostare anche solo qualche minuto in preghiera nella chiesa di San Pietro al corso, nel centro storico di Grosseto. Fin dalla prima edizione, la Settimana della Bellezza ha sempre dedicato una giornata alla preghiera, permettendo alla Città di conoscere esperienze di vita monastica e spiritualità che, nella Chiesa, animano silenziosamente il cammino di tanti. Quest’anno saranno, appunto, alcune monache carmelitane del Cerreto che dalle 10 alle 18 guideranno l’adorazione eucaristica nella più antica chiesa di Grosseto. Alle 10 don Roberto Nelli, responsabile dell’ufficio diocesano per la pastorale culturale, celebrerà l’Eucaristia, poi inizierà un tempo continuato di adorazione guidato dalle monache, fino alle 18. Alle 21 le religiose passeranno il testimone ai giovani della diocesi, che animeranno una serata di evangelizzazione di strada avendo sempre come punto "base" la chiesa di san Pietro.