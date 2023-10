Praticare yoga al museo. Adesso è possibile. Lezioni con Orfeo

Praticare la disciplina dello yoga in un museo? Da adesso è possibile. L’arte incontra la tecnica nata in India migliaia di anni fa, che, a partire dal corpo e dal respiro, dona benessere fisico e mentale. La rassegna "Arte della contemplazione" promossa dal Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura, in collaborazione con l’artista e insegnante di Hatha yoga, Armando Orfeo, inizierà martedì: al corso potranno partecipare fino a 15 persone e il costo di ogni lezione è 10 euro.