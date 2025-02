"Pranzo in famiglia" della Nuova Cadic

Una bella giornata all’insegna dell’inclusione e della solidarietà. Con questi termini si può riassumere il "Pranzo in famiglia" organizzato dalla Nuova Cadic di Porto Santo Stefano nella sala Giovanni Paolo II della chiesa della Ss Trinità al Pozzarello. Appuntamento ormai tradizionale messo a punto dalla Cadic per aiutare, con il ricavato, la Caritas parrocchiale. E la gente, consapevole di questo, interviene sempre numerosa, spinta dalla volontà di fare del bene e, al tempo stesso, di godere di un ottimo pranzo e dello stare insieme con amici tra momenti di preghiera, grazie alla messa, e anche a giochi e balli. Impeccabili come sempre le cuoche volontarie nel preparare i loro manicaretti e fondamentali i contributi degli sponsor Banca Tema, Carrefour Market Porto Santo Stefano, Presìdi di Toscana Officina del Gusto, Discount, Frutta e Verdura da Roberto, Lavanderia Picchianti e Farmacia Palermo.