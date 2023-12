Pranzo e musica nella sede Auser per "La Farfalla"

Iniziativa solidale in favore dell’associazione "La Farfalla" in programma domenica nella sala dell’Auser di Massa Marittima.

Claudio e i suoi ragazzi, insieme ai volontari de "La Farfalla", organizzano un evento speciale – un pranzo – con antipasti, polenta al sugo di cinghiale (o con ragù di carne, olio e formaggio), dolce, acqua, vino, caffè e limoncello. In più, musica da ballo. L’evento prenderà il via alle 12.30 e per partecipare è necessario prenotare entro domani telefonando al numero 339 5611946.

L’incasso sarà quindi devoluto a "La Farfalla", Associazione cure palliative Odv che offre, con un servizio completamente gratuito, assistenza domiciliare e sostegno psicologico per i pazienti in fase avanzata e terminale di malattia, e ai loro familiari. La rete di cure palliative è il sistema che mette in relazione le diverse opportunità e i diversi luoghi della cura per i malati in fase clinica avanzata (non solo oncologici, ma anche neurologici, cardiovascolari, infettivi) aiutando il malato ed i suoi familiari garantendo una risposta efficace alle varie necessità, a seconda anche delle fasi di gravità della malattia.