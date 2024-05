Pozzarello, pedana per la spiaggia

Sarà installata una passerella per abbattere le barriere architettoniche nella spiaggia di Pozzarello. Visto l’avvicinarsi della stagione estiva sarà posizionata nella spiaggia pubblica una passerella temporanea che garantisca l’accesso e la fruibilità dell’arenile anche alle persone diversamente abili, a causa del dislivello esistente con il piano del parcheggio e della strada antistante. Il Comune possiede già una passerella in plastica riciclata già montata lo scorso anno sulla stessa spiaggia e attualmente smontata e riposta in un magazzino.

L’intervento servirà a eliminare le barriere architettoniche sull’arenile e quindi rendere più vivibile un luogo in stretta relazione con il mare. L’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’accesso temporaneo al mare per persone diversamente abili per la stagione estiva 2024 sarà eseguita dalla ditta "Verde Bisa" di Albinia.