Potere e negoziazione, una chiave di lettura della contemporaneità

Il suggestivo Forte delle Saline ad Albinia ospita un interessante appuntamento all’insegna della filosofia come indispensabile chiave di lettura della contemporaneità, delle sue contraddizioni, dei suoi mutamenti. Domani alle 19, per un appuntamento dell’Orbetello Piano festival, introdotti da Antonio Santoro, Giacomo Marramao e Michele Greco discutono con Bruno Montanari del libro "Potere e negoziazione. Il diritto al tempo del post-pensiero", scritto dallo stesso Montanari e da Mario Barcellona ed edito per i tipi di Castelvecchi. Il volume inaugura la collana "L’Europa e il pensiero" diretta da Alessio Lo Giudice, presenta una riflessione a due voci sulle condizioni di possibilità di una comprensione teorico-generale. Gli autori, un giuscivilista e un filosofo del diritto, si chiedono se l’esperienza giuridica, ridotta a negoziazione tra poteri, e il pensiero, sostituito da linguaggi numerici e iconici, possano servire ancora a garantire i soggetti e a progettare la società. Bruno Montanari è professore di Filosofia del diritto, ha insegnato nell’Università di Bari, Catania e Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Mario Barcellona è professore di Diritto civile, ha insegnato nell’Università di Catania. Tra i suoi ultimi libri per Castelvecchi, "Tra impero e popolo. Lo Stato morente e la sinistra perduta".