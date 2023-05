Potere al Popolo e Rc solidali con la sezione Anpi "Palazzoli"

Sta suscitando reazioni la volontà del sindaco Vivarelli Colonna di querelare la sezione "Palazzoli" dell’Anpi per le contestazioni in piazza Dante del 25 aprile scorso. Potere al Popolo e Rifondazione Comunista esprimono solidarietà all’Anpi. "Come Potere al Popolo Grosseto – spiega il gruppo – esprimiamo solidarietà alla sezione Anpi Elvio Palazzoli di Grosseto e al Coordinamento delle donne Anpi Licena Boschi, per l’intenzione del sindaco di procedere a querelare loro e chiunque lo abbia contestato in occasione del suo intervento alle celebrazioni del 25 aprile. La piazza in quell’occasione ha espresso una legittima contestazione. L’articolo 21 della Costituzione non è di certo pensato per difendere la pubblica autorità, bensì per tutelare i cittadini e dare loro la possibilità di criticare e contestare pacificamente chi gestisce la cosa pubblica". Anche Rifondazione Comunista esprime solidarietà alla sezione "Elvio Palazzoli" dell’Anpi. "Hanno esercitato – afferma Rc – il proprio sacrosanto diritto al dissenso nei confronti del primo cittadino e della sua Giunta, che perseverano nel portare avanti l’idea assurda di intitolare una via cittadina al boia Almirante. Un’idea che fa a cazzotti con la democrazia, con la storia e con il buon senso, della quale da settimane se ne parla sulla stampa locale e nazionale e quindi non è neanche il caso di stare a ribadire dei concetti che si sperava fossero scontati. Quello che ci preme in questo caso affermare con forza è che una figura istituzionale dovrebbe quanto meno essere a conoscenza del dettato costituzionale che nell’articolo 21 prevede che ‘tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero’. Lo diceva anche il presidente della Repubblica Sandro Pertini: ‘Libero fischio in libera piazza’. È la democrazia, bellezza".