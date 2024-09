Potere al Popolo: "Contro il fascismo e anche la falsa sinistra"

Hanno fatto della loro voce il grido forte per esprimere i loro pensieri, ma anche preoccupazione, in fondo.

Una decina di ragazzi, giovanissimi, ieri pomeriggio, hanno manifestato sotto Porta Vecchia, lo storico arco cittadino, custode di un monumento che ricorda i sei partigiani che caddero in difesa della città dai fascisti. Non un posto a caso, quindi, scelto dai giovani di Potere al Popolo Grosseto, scesi tra le vie del centro cittadino grossetano "per respingere il fascismo e l’ipocrisia del centrosinistra. Al fianco della resistenza palestinese, contro il genocidio in atto a Gaza per mano dei fascisti isdraeliani", come hanno definito loro stessi sulle piattaforme social.

Il motivo che ha scatenato il movimento è semplice e di chiara deduzione: il raduno nazionale in atto di CasaPound. "Ennesimo affronto – hanno detto ieri – contro cui gli antifascisti e le antifasciste sono scesi in piazza, come è stato fatto in questi anni, quando Pd, M5S e altri partiti di ’falsa sinistra tacevano’. Solo una coerente militanza antifascista, in grado di ribaltare i rapporti di forza politici e sociali nel Paese, potrà contrastare efficacemente i rigurgiti reazionari in Italia ed in Europa, il militarismo imperialista occidentale e la tendenza alla guerra".

Quindi, mentre a pochi chilometri da Grosseto si sta svolgendo la festa nazionale di CasaPound (che si concluderà domani), in città continuano le "contromanifestazioni". Dopo l’appuntamento di venerdì organizzato dalla Grande Alleanza Democratica e Antifascista, ieri è stata la volta di quello organizzato da "Potere al Popolo" che, però, ha preso le distanze dall’altro evento perché non hanno condiviso (oggi come in passato) alcune scelte. Ciò che è successo nel pomeriggio di ieri è stato un muro di ragazzi con i loro striscioni davanti a Porta Vecchia intonando cori a favore dell’antifascismo, contro il centrosinistra e anche il Comune, a detta loro indifferente nei confronti della festa di CasaPound. Le aspettative riguardo a questa manifestazione erano tante, infatti piazza Duomo stava aspettando "un corteo" di ragazzi in protesta, tanto da esserci numerosi rappresentanti delle Forze dell’ordine che non sono passate inosservate dai passanti. Una stranezza per Grosseto e per i suoi cittadini, che di rado assistono ad uno schieramento così numeroso. Un solo intervento però è stato necessario: un cittadino, dovendo passare dall’antica porta si è spostato verso lo striscione dei ragazzi, protestando contro di loro, ma la contestazione è durata poco dato il pronto intervento delle Forze dell’ordine che hanno accompagnato l’uomo all’interno delle vie del centro cittadino.

Nessun altro problema, la manifestazione è continuata poi senza altri sussulti.

Maria Vittoria Gaviano