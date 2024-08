Poste, sventate otto azioni criminose

Poste italiane mette la sicurezza al centro delle proprie attività, attraverso investimenti mirati anche in provincia di Grosseto. L’azienda ha incrementato del 300% gli investimenti in sicurezza fisica. A Grosseto sono stati installati 42 siti in cui sono stati implementati i sistemi di sicurezza attiva ed impianti antintrusione; 24 siti in cui sono stati implementati impianti di videosorveglianza. Sono stati otto gli eventi criminosi sventati grazie ai sistemi di sicurezza attiva presenti e alla supervisione di Security Room Roma (Centro di Telesorveglianza Poste Italiane). Questo grande impegno ha portato, nei primi 5 mesi 2024, ad una diminuzione delle le rapine su territorio nazionale ai danni di Poste Italiane del 29%, rispetto allo stesso periodo del 2023. Sono poche e semplici le regole comunque per evitare spiacevoli sorprese. "Poste Italiane e PostePay non chiedono mai i dati riservati in nessuna modalità (e-mail, sms, chat di social network, operatori di call center) e per nessuna finalità – dice Poste – Se qualcuno, anche presentandosi come un operatore dell’azienda o inviando messaggi che sembrano provenire dall’azienda dovesse chiedere tali informazioni. Non rispondere a e-mail, sms, telefonate o chat da call center in cui vengono chiesti i codici personali o segnalati fantomatici problemi di sicurezza con imminenti blocchi di operatività". Per Poste "controllare l’attendibilità di una e-mail prima di aprirla, non scaricare gli allegati di una e-mail sospetta prima di aver verificato che il mittente sia conosciuto e identificato. Segnalare a Poste Italiane eventuali e-mail di phishing, inoltrandole a [email protected]. Immediatamente dopo cestinarle e cancellarle definitivamente".