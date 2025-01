"Poste con accesso complicato: si intervenga"

Accessibilità all’ufficio postale di Giglio Porto pericolosa, il sindaco Armando Schiaffino scrive a Poste Italiane per eliminare le barriere architettoniche. Dopo diverse cadute avvenute all’ingresso delle poste nel paese isolano, il primo cittadino ha inviato una Pec segnalando il pericolo e chiedendo "un intervento immediato per rimuovere il pericolo", per permettere così ai cittadini di accedere in sicurezza.

"A seguito delle numerose segnalazioni degli utenti e delle non occasionali cadute verificatesi per raggiungere l’ufficio postale di Giglio Porto – scrive Schiaffino –, si richiede un tempestivo intervento per garantire l’accessibilità dell’ufficio, al fine della rimozione delle barriere architettoniche e l’installazione di ausili necessari. I pavimenti devono essere di norma complananti tra loro e, nelle parti comuni non sdrucciolevoli ed eventuali differenze di livello devono essere contenute, ovvero superate, tramite rampe con pendenza adeguata, in modo da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a rotelle. Anche per le persone anziane sarebbe opportuno installare un corrimano tra la strada pubblica e l’ingresso dell’ufficio, in modo da poter effettuare in sicurezza l’accesso e superare agevolmente gli scalini situati nella parte destra dell’entrata".