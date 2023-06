Porto turistico, concessione prolungata Altri 45 anni per nuovi investimenti

È stato firmato a Punta Ala l’atto di concessione per la riqualificazione e l’ampliamento del porto. A siglare il documento sono stati il presidente della società Marina di Punta Ala, Alessandro Fantini e il per il Comune di Castiglione della Pescaia, la dottoressa Giannini. "L’atto è molto importante – afferma Marco Corti, Ad della Marina di Punta Ala – perché prolunga di 45 anni la concessione demaniale marittima del porto alla società Marina di Punta Ala, in modo da garantire un adeguato periodo di rientro degli ingenti investimenti che dovremo sostenere per l’ampliamento. Quello che interesserà il porto di Punta Ala sarà un intervento di riqualificazione profondo, sulle strutture e sui servizi: sarà migliorata l’accoglienza, con una superficie più ampia dedicata alla cantieristica e allo stoccaggio delle imbarcazioni, sarà estesa l’area di ormeggio per i transiti, sarà creata un’area per l’ormeggio dei charter e finalmente sarà allestita una zona per poter accogliere anche i mega e maxi-yacht. Punta Ala diventerà così l’unico porto turistico della costa Toscana a garantire gli spazi e i servizi dedicati a questo tipo di clientela". "Si tratta – ha detto la sindaca Elena Nappi – di portare nuove opportunità di benessere agli abitanti di Punta Ala".