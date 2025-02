Porto Ercole, rete del metano. Presentati i lavori del secondo lotto

MONTE ARGENTARIOIl Comune di Monte Argentario e Gergas, la società di distribuzione del Gruppo Estra, hanno presentato ieri mattina in conferenza stampa, il progetto di metanizzazione a servizio della frazione di Porto Ercole. Presenti il sindaco Arturo Cerulli, il presidente di Gergas Angelo Pollina e il direttore generale Massimo Tiberi. Si tratta del secondo lotto della metanizzazione di Porto Ercole, nel centro abitato partendo da piazza Amerigo Vespucci, già metanizzata negli anni precedenti. Percorrendo viale Caravaggio per poi proseguire su via Fosso delle Buche, via dell’Aiaccia, dove è prevista l’installazione del primo gruppo di riduzione della pressione, via delle Buche fino a raggiungere la scuola in via della Sughera, dove avverrà l’installazione del secondo gruppo di riduzione. L’intervento si articolerà su viabilità provinciale e comunale per una lunghezza complessiva di 2.900 metri e un impegno finanziario di un milione di euro. Il progetto include la realizzazione dell’impianto gas metano e dei relativi allacciamenti domiciliari, oltre al ripristino definitivo dei manti stradali.

"Un progetto tanto atteso a servizio di una comunità numerosa - ha detto il sindaco Arturo Cerulli - finora servita dal metano solo nella zona 167. Non sarà l’ultimo intervento, andranno fatte altre tratte, ma avere il metano in diverse zone di Porto Ercole sarà un valore aggiunto, siamo indietro rispetto alle medie nazionali". Gli allacci avranno poi un costo di 550 euro a persona, mentre le nuove linee serviranno potenzialmente circa 200 utenze, andando a ricoprire complessivamente circa il 50% del paese di Porto Ercole, con Porto Santo Stefano coperto invece per circa l’80%. "L’opera ha richiesto tempo e implicherà importanti investimenti – hanno aggiunto Angelo Pollina e Massimo Tiberi, presidente e direttore generale di Gergas - Un iter complesso che si è protratto per diversi mesi, i lavori partiranno entro il mese di febbraio, prevediamo di concludere entro l’anno".

Andrea Capitani