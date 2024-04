Porte Spagnole restaurate e subito deturpate

Porte Spagnole restaurate e subito imbrattate con una scritta realizzata con lo spray: "Facciata appena restaurata – dice il sindaco Andrea Casamenti – ed arriva il fenomeno".

"Sono disgustata dalla mancanza di rispetto che questo gesto implica – commenta l’assessora Maddalena Ottali –, un’azione che dimostra l’assoluta mancanza di consapevolezza che in quell’opera è stato investito il denaro di tutti e che le Porte sono patrimonio di tutti gli orbetellani. La scritta 1908 è ricorrente su tutta l’area del centro storico e di Neghelli, tanto che di recente è comparsa anche sulla nuova rotatoria alle porte del paese. Una scritta che dovrebbe evocare l’appartenenza alla nostra più antica organizzazione sportiva ma che, così utilizzata, ne sminuisce l’immagine in modo deprecabile e sono grata ai ragazzi della curva dell’Orbetello per essersi immediatamente dissociati da un gesto che ha ferito la nostra comunità". "Un gesto che si commenta da solo – aggiunge Roberto Berardi –, per la gravità e la mancanza di rispetto. Da qui la necessità dell’installazione al più presto di due telecamere".