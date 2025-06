Triathlon Olimpico. Bene i grossetani

TRIATHLON

Dall’Olimpico di Lago di Vico arrivano buoni risultati per il Triathlon Grosseto. Sfide diverse, stesso spirito indomabile per gli atleti grossetani impegnati in una competizione tosta ed impegnativache ha messo a dura prova tutti i partecipanti.Giornate e gare ricche di emozioni, fatica e prestazioni di alto livello per gli atleti della società grossetana, protagonisti su più fronti: dal classico Triathlon Olimpico di Lago di Vico, dove la bellezza naturale si è unita alla durezza tecnica.

Appunto, nel suggestivo scenario del Lago di Vico si è svolto il Triathlon Olimpico, una gara di grande richiamo con circa 200 uomini e 30 donne al via. Giornata perfetta dal punto di vista meteorologico, ma percorso tutt’altro che semplice: nuoto su due giri con uscita all’australiana, 40 chilometri in bici tra le colline e un’impegnativa frazione di corsa su tre tornate attorno al lago, entrambi con dislivelli significativi che hanno messo alla prova anche i più preparati.

Presenti alla competizione gli atleti della Triathlon Grosseto Maurizio Carotti, Federico Bernini, Mauro Fantacci, Enrico Marcucci, Michele Piergentili, Francesco Brizzi, tutti autori di prove solide e competitive. Le classifiche individuali parlano chiaro: Maurizio Carotti quinto M3 in due ore e 12, Federico Bernini quinto S4 in due ore e 17, Mauro Fantaddi nono M3 in due ore e 19, Enrico Marcucci quarto M4 in due ore e 21, Michele Piergentili decimo in M1 in due ore e 30, Francesco Brizzi sedicesimo in S4 in due ore e 39.

Nessun podio, ma prestazioni di alto profilo per tutti, in una gara dal livello agonistico decisamente elevato. La società Triathlon Grosseto quindi si conferma ancora una volta un sodalizio capace di mettersi in mostra in ogni evento a cui partecipa con impegno e grande presenza anche in termini di numero di iscritti.