Open Città di Grosseto. Si gioca in via Cimabue

TENNIS

Tremilacinquecento euro di montepremi e tennisti che arriveranno da tutto il centro Italia. Da oggi al 13 luglio torna il torneo di tennis Open Città di Grosseto, organizzato dal Circolo Tennis Grosseto di via Cimabue e giunto alla sua quinta edizione. Si tratta di un torneo di singolare maschile che da anni si è ritagliato una piccola fetta di notorietà in regione, ed anche fuori. Il tabellone sarà strutturato nel seguente modo: vari tabelloni di selezione o di estrazione concatenati con conclusione delle sezioni intermedie. Le sezioni intermedie verranno organizzate unicamente per i giocatori che presteranno il loro consenso. L’orario di inizio degli incontri è previsto per le 9 in campi all’aperto o al coperto anche in notturna sia nei giorni festivi che nei giorni feriali. Tutti gli incontri si disputano due set su tre a 6 giochi con tie break dell’incontro a 10 punti al posto del terzo set. La manifestazione rientra tra i principali tornei della Fitp della Toscana, con un montepremi complessivo importante. Lo scorso anno parteciparono ben 85 atleti al maschile e venti nel femminile. Vinsero gli atleti Pietro Cortecci (circolo tennis Siena) su Andrea Ricci (circolo tennis Tuscolano di Roma) per i circuiti maschili; Caterina Grego (circolo tennis Reggio Emilia) su Iris Nelli (circolo tennis Mantoflex di Castagneto Carducci) per quelli femminili.