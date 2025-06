Misure anticanicola: evitare di uscire dalle 11 alle 18. Bere molto

GROSSETOCaldo anomalo? Sicuramente, soprattutto se si considera che il bello deve ancora arrivare visto che non è iniziato il mese di luglio e l’estate si sta affacciando solo ora. E’ stato il Ministero della salute ad affrontare seriamente il problema, stilando un decalogo anti-canicola che proprio in questi giorni (Ieri a Grosseto la colonnina ha superato i 40°) sta imperversando in Maremma. In condizioni di caldo estremo, le fasce di popolazione più colpite sono specialmente quelle che vivono in abitazioni surriscaldate e con scarsa ventilazione. Rischiano di più le persone anziane, specialmente se malate e in solitudine, che possono sviluppare rapidamente disidratazione, subire un aggravamento di patologie croniche (come quelle cardio-respiratorie), o essere vittime di un colpo di calore.

I consigli sono sempre gli stessi: evitare di uscire all’aria aperta nelle ore più calde cioè dalle 11 alle 18. Se si esce nelle ore più calde non dimenticare di proteggere la testa con un cappello di colore chiaro e gli occhi con occhiali da sole; inoltre proteggere la pelle dalle scottature con creme solari ad alto fattore protettivo. Indossare inoltre un abbigliamento adeguato e leggero, schermare le finestre utilizzando tapparelle, persiane e tende, chiudere le finestre durante il giorno e aprirle durante le ore più fresche della giornata (la sera e la notte). Se si utilizza l’aria condizionata, ricordarsi che questo efficace strumento va utilizzato adottando alcune precauzioni per evitare conseguenze sulla salute: regolare la temperatura tra i 24°C – 26°C. Fare infine bagni e docce con acqua tiepida, bagnarsi viso e braccia con acqua fresca. Bere almeno 2 litri di acqua al giorno (salvo diversa indicazione del medico curante), evitare di bere alcolici e limitare l’assunzione di bevande gassate o troppo fredde.