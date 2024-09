Polo Universitario. Lauree e formazione. Parte l’orientamento

E’ in programma domani dalle 9 alle 14 nella Fondazione Polo Universitario Grossetano (in via Ginori) la giornata di orientamento dell’Università di Siena e della Fondazione Polo Universitario Grossetano e contestualmente altri due incontri informativi: uno sul bando per la borsa di studio e posto alloggio dell’Azienda regionale per il Diritto allo studio universitario della Toscana, e l’altro con l’Ufficio Studenti e Didattica per sapere come immatricolarsi e quali servizi agli studenti sono disponibili. Per l’orientamento sarà possibile incontrare i docenti dell’Università insieme al personale della Fondazione Polo Universitario Grossetano, e gli operatori del Dsu Toscana saranno presenti nell’Aula delle Colonne per illustrare i benefici offerti per il Diritto allo Studio ed aiutare nella compilazione online della domanda per richiederli. Per presentare la domanda per la borsa di studio e il posto alloggio del Dsu Toscana c’è tempo fino a venerdì.

La Fondazione Polo Universitario Grossetano presenterà gli storici corsi di laurea in Scienze storiche e del Patrimonio culturale (Archeologia, Storia dell’Arte, Storia e Documentazione, Spettacolo), Giurisprudenza, Scienze dell’Educazione e della Formazione (Educatore nei servizi dell’infanzia ed Educatore sociale), Infermieristica, Economia e Commercio (Economia e Management ed Economia e Gestione aziendale), Scienze politiche (Governo ed Amministrazione, Studi internazionali e Storico politico). Inoltre verranno presentati i tre corsi di laurea che rappresentano la novità dell’anno accademico 2024/2025: Scienze chimiche, Tecnologie per l’ambiente, le costruzioni e il territorio, Scienze della Formazione Primaria. A questi si aggiungono il Centro della Scienza e della Tecnica, gli Its, il corso di Alta formazione "Scuola del Governo locale", i corsi Fism ed i progetti speciali di studio, ricerca, disseminazione ed orientamento. Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 0564 - 441137.