Polo Le Clarisse. Una ventata di Rinascimento

Non muore mai un artista. Può anche andarsene, fare una fuoriuscita terrena, ma è eterno il suo restare tra le persone portando bellezza, emozioni e ricordi. Gianfranco Luzzetti ne è la prova con i capolavori che aveva raccolto. Il Polo Le Clarisse, gestito da Fondazione Grosseto Cultura, ha presentato la mostra ’Capolavori del Rinascimento dalla Collezione Gianfranco Luzzetti’, nata dalla volontà degli eredi, in programma fino a domenica 7 settembre. Un evento di straordinario valore artistico e simbolico, che si inserisce all’interno delle celebrazioni per il Giubileo 2025. La mostra, curata da Mauro Papa, propone cinque capolavori rinascimentali provenienti dalla collezione privata dell’antiquario Gianfranco Luzzetti, mai esposti prima insieme al di fuori del ’Palazzo Luzzetti’ di Firenze. Le opere, attribuite a Pinturicchio, Amico Aspertini, Giorgio Vasari, Sandro Botticelli e Giovanni Bellini, raccontano un’epoca di straordinaria bellezza e spiritualità, rivelando l’evoluzione artistica e culturale del Rinascimento italiano.

"Abbiamo voluto realizzare con forza questa mostra per nostro zio – dice Marco Luzzetti, nipote di Gianfranco – che ci ha lasciato un’eredità culturale. Aveva piacere a condividere l’arte. A due anni dalla scomparsa siamo felici pensando che zio avrebbe accolto felicemente l’iniziativa". "Onoreremo Gianfranco – afferma l’assessore Luca Agresti –. Queste opere sono capaci di generare un dialogo tra passato e presente, contribuendo a rafforzare il senso di comunità e il valore della trasmissione culturale".

Un contributo fondamentale è arrivato dalla Fondazione Cr Firenze: "Il nostro sostegno – afferma Carlo Vellutini,– nasce dalla convinzione che la cultura debba essere parte integrante della vita quotidiana dei cittadini, e che proprio attraverso iniziative come questa sia possibile migliorare la qualità della vita e creare nuove opportunità per il territorio".

La mostra sarà visitabile il giovedì e il venerdì con orario 10-13 e 17-20, sabato e domenica con orario 10-13 e 16-19. Oggi alle 18 visita guidata con il direttore Mauro Papa (costo 7 euro). Informazioni e prenotazioni www.clarissegrosseto.it

Maria Vittoria Gaviano