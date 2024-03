Polizia municipale. Assunzioni

Aumentano gli organici della Polizia municipale del Promontorio che, in vista del periodo estivo, potrà contare su nuovi agenti. Le assunzioni saranno a tempo determinato, proprio per far fronte alle particolari esigenze dei mesi estivi quando si registra un importante aumento della popolazione.

Pubblicato quindi il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione di istruttori di vigilanza. Gli interessati in possesso dei requisiti indicati nel bando dovranno presentare domanda esclusivamente in via telematica tramite il portale "inPA" della Funzione Pubblica, entro il prossimo 19 marzo. È richiesto il diploma di scuola secondaria. L’avviso integrale è pubblicato alla pagina "Bandi di concorso" del sito web del Comune.