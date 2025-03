Polizia locale. Ora c’è il nuovo regolamento

GROSSETOQuest’anno la polizia locale toscana potrà avere un motivo in più per celebrare la giornata del 16 maggio dedicata proprio alla polizia locale: nei giorni scorsi, infatti, la Regione Toscana ha incontrato le organizzazioni sindacali per informarle sull’iter che dovrebbe portare, entro quella data, all’approvazione del nuovo regolamento "Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale". "Si tratta di un passo avanti importante – commenta Simona Piccini (foto), segretaria generale della Cisl Funzione pubblica di Grosseto – poiché, sebbene la bozza di regolamento non recepisca tutte le richieste fatte negli ultimi mesi dal nostro sindacato, stabilisce già una serie di criteri che potranno migliorare le condizioni di lavoro della polizia locale. Inoltre, nell’incontro che si è tenuto alla presenza dell’assessore regionale Ciuffo il 3 marzo scorso, la Cisl Fp ha avuto modo di ribadire il proprio appello affinché la Regione Toscana impegni risorse per la formazione degli operatori e per supportare i Comuni e le Province nell’acquisto di nuove uniformi e mezzi: negli ultimi anni, infatti, la Regione ha ridotto i fondi, determinando difficoltà per i Comandi che, ogni giorno, devono adempiere alle funzioni di polizia amministrativa, erogando servizi sui territori". "Nonostante, quindi, alcune riserve sulla proposta attuale, che non tiene conto delle proposte fatte sui presidi difensivi, sui gradi e sulle divise – continua Piccini –, che invece sono contemplate nei regolamenti di altre regioni, la Cisl Fp esprime soddisfazione per l’attenzione che la Regione Toscana si avvia a riservare alla polizia locale e ci auguriamo che il regolamento sia approvato al più presto, per garantire un’effettiva omogeneità di tutte le strutture del territorio regionale".