Polizia economico-finanziaria a Grosseto: arriva il tenente colonnello Umberto Piro

Cambio al vertice del Nucleo Pef della Guardia di finanza di Grosseto. Il tenente colonnello Umberto Piro (nella foto) ha assunto il comando del Reparto, avvicendandosi a Vincenzo Conetta, che durante i tre anni di permanenza si è occupato di importanti indagini in materia di normativa antimafia ed infiltrazioni della criminalità nel tessuto economico, reati contro la pubblica amministrazione, riciclaggio e bancarotta fraudolenta. Lascia Grosseto per raggiungere la città di Roma, dove assumerà un nuovo e prestigioso incarico al Quartier generale della Guardia di finanza. Il tenente colonnello Umberto Piro proviene dal Nucleo speciale Antitrust di Roma, a cui è approdato nel 2020 dopo aver ricoperto, dal 2006 al 2018, incarichi di comando ad Arezzo e Firenze al nucleo di Polizia tributaria e a Bologna al Gruppo e il 1° Nucleo operativo metropolitano. L’Ufficiale, che è coniugato ed ha 2 figli, è laureato in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria. Il comandante provinciale Nicola Piccinni ha salutato e ringraziato Vincenzo Conetta "per gli importanti risultati di servizio conseguiti durante la sua permanenza a Grosseto", formulando i suoi "migliori auspici a Umberto Piro per il nuovo incarico assunto".