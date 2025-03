Pizza e pane. Inizia il corso

Il pane e la pizza non si comprano solo dal fornaio ma si impastano in casa. Sono sempre di più i grossetani che si cimentano nell’arte bianca fai da te: almeno nove su dieci hanno provato a panificare tra le mura domestiche mentre sono quattro famiglie su dieci le famiglie con la passione della pizza homemade. Una tendenza che non accomuna solo mamme e massaie ma sempre di più i giovani che sperimentano farine di grani antichi puntando su ingredienti e prodotti di qualità e territorio per creare impasti che rispecchino i loro gusti.

Una riscoperta che Coldiretti Grosseto insieme "Donne Coldiretti" e "Terranostra", l’associazione degli agriturismi, vuole sostenere promuovendo ed organizzando il primo corso di panificazione e arte della pizza tenuto dal pizzaiolo ufficiale di Coldiretti, Antonio Giomelli.

Il corso, che si articola in 4 giornate (il 26 marzo, il 2, 9 e 16 aprile dalle 14 alle 18) si terrà nella Pizzeria Il Querciolo (strada del Pianetto). Il corso è a pagamento.

Per le prenotazioni è necessario inviare una mail entro il 20 marzo a [email protected] oppure chiamate il numero di Coldiretti Grosseto 0564/438911.

Per informazioni https://grosseto.coldiretti.it/, pagina ufficiale Facebook @cdGrosseto, Instagram @Coldiretti_Toscana, Twitter @coldirettitosca, YouTube "Coldiretti Toscana" e Telegram "coldirettitoscana".