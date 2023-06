Pitigliano Walks & Trekking", Visite Guidate e Escursioni nella Piccola Gerusalemme"

Prosegue nel mese di luglio "Pitigliano Walks & Trekking", il ciclo di escursioni per mettersi in cammino alla scoperta di Pitigliano e dintorni, accompagnati da esperte guide turistiche attraversando boschi, guadi, vie cave e necropoli etrusche, ascoltando leggende storie e tradizioni. Le escursioni sono organizzate dal Centro Culturale Fortezza Orsini in collaborazione con il Comune di Pitigliano.

Tutte le visite guidate e le escursioni partiranno dall’ufficio turistico in piazza Garibaldi 16. Si comincia sabato 1 luglio, alle 9.30, con "Pitigliano, Contea Orsini", un percorso facile della durata di due ore. Domenica alle 9.30 "La Piccola Gerusalemme e il cimitero ebraico".