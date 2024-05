Pitigliano: Carenza di Medici Radiologi, Soluzione con Telerefertazione in Vista

La carenza di personale medico rischia di far venire meno i servizi ai cittadini. Il Comune di Pitigliano segnala che arrivano voci relativamente al ricollocamento di alcune prestazioni di radiologia programmate sull’ospedale Petruccioli. "Contattando la Asl – dicono dall’amministrazione comunale – ci hanno confermato del momento di difficoltà per l’indisponibilità di più medici radiologi contemporaneamente. Sembra stiano aspettando qualche giorno per capire se il problema si risolva in fretta o se sia necessario procedere con soluzioni più strutturali. Stiamo monitorando con attenzione la situazione e presidieremo affinché il servizio torni ad essere garantito già dai primi di giugno".

E se non è possibile risolvere in breve tempo l’annosa questione della carenza di personale medico a livello nazionale " dato il contesto – dicono ancora gli amministratori comunali – possono essere studiate soluzioni per consentire il mantenimento dei servizi. La questione della radiologia ne è un esempio lampante e la risposta è semplice: telerefertazione". La telerefertazione è attualmente utilizzata per le urgenze di Pronto soccorso e per i ricoverati in Medicina. Non ha bisogno del medico radiologo ma solo del tecnico di radiologia, con la refertazione che viene fatta a distanza. "Perché – si chiedono dall’amministrazione – non usarla anche per le visite programmate? Se viene usata per le urgenze, può essere usata anche per le visite di routine".