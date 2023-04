"Pista ciclabile da Alberese a Talamone Idea da sostenere e dobbiamo fare di più"

Il Laboratorio Riformista "accoglie con interesse il lavoro fatto dal Parco della Maremma per l’approvazione del progetto della pista ciclabile che congiungerà Alberese con Talamone". E’ quanto dicono Alessandro Fommei e Roberto Miralli secondo i quali "è possibile espandere e promuovere attività economiche sostenibili per un turismo responsabile, che sappia valorizzare le tradizioni, la cultura dei territori locali".

Come, ad esempio, attraverso "la creazione di nuovi percorsi, che possano essere raggiunti direttamente da Fonteblanda e Talamone, lo sviluppo del Whale Watching, per accompagnare i turisti alla scoperta degli ecosistemi marini e avvistamento dei cetacei. Il Comune di Orbetello appartiene alla zona geografica al Santuario dei Cetacei, ma ancora non ha aderito alla Carta di partenariato del Santuario Pelagos, non contribuendo di fatto a riservare una specifica attenzione alla tutela dei meravigliosi cetacei, che vivono nel nostro mare. E poi lo sviluppo di attività come l’esplorazione e l’osservazione del mare per la realizzazione di vere campagne di educazione ambientale, rivolte a studenti, turisti e coloro che lo vivono giornalmente, con guide attraverso il sup, kayak, con la possibilità di esplorare anche il parco attraverso il mare, con partenza da Talamone".

Michele Casalini