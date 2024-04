Pif e Francesco Piccolo al Moderno

"Momenti di trascurabile (in)felicità" è il titolo dello spettacolo che oggi alle 21 sul palco del Teatro Moderno vedrà come protagonisti Francesco Piccolo e Pif. Francesco Piccolo ha scritto libri di grande successo, come "Momenti di trascurabile felicità" (il cui adattamento cinematografico è stato diretto da Daniele Luchetti nel 2019), "Momenti di trascurabile infelicità" e "Il desiderio di essere come tutti" con il quale ha vinto il Premio Strega nel 2014.

Pif, invece, è un affermato regista contemporaneo grazie a film come "La mafia uccide solo d’estate" e "E noi come stronzi rimanemmo a guardare". Inviato de Le Iene, ha realizzato e conduce "Il Testimone" ed è insieme a Michele Astori la voce radiofonica de "I sopravvissuti", il programma di Radio Capital.

Due grandi professionisti che si incontrano sul palco e da tale incontro nasce un racconto sulla bellezza della vita di tutti i giorni – spesso data per scontata – e su dettagli, abitudini e momenti quotidiani che facilmente trascuriamo.

E prima delle 18 Pif e Francesco Piccolo incontreranno l’Amministrazione della città sempre al Teatro Moderno.