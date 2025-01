Piccoli borghi, come aiutarli. Bando per le piccole imprese

AMIATAPer sostenere l’innovazione digitale dei borghi nei piccoli comuni delle aree interne la Regione Toscana ha previsto un bando che punta a concedere sovvenzioni a fondo perduto e contributi in conto capitale per promuovere lo sviluppo dei territori. I soggetti destinatari sono le micro, piccole e medie imprese e titolari di partita iva. La Regione Toscana spiega che con questo bando intende agevolare la realizzazione di progetti localizzati sul proprio territorio, finalizzati a promuovere lo sviluppo dei territori e può rappresentare una bella occasione, in termini di sviluppo per le aree interne della provincia di Grosseto. Il bando è cofinanziato dal Pr Fesr 2021-2027, in particolare con le risorse assegnate all’azione 1.1.3 "Servizi per l’innovazione" del programma e si inserisce nell’ambito di Giovanisì. La domanda di partecipazione al bando potrà essere presentata fino alle 16 del 15 febbraio. ?La Regione Toscana in più di un’occasione ha espresso la volontà di sostenere e aiutare le aree interne come ad esempio il Monte Amiata e i comuni collinari. Sostenere questi territori è di fondamentale importanza per diversi motivi legati sia alla crescita economica che alla conservazione dell’ambiente e del patrimonio culturale. Le aree interne spesso soffrono di fenomeni di spopolamento, con un conseguente invecchiamento della popolazione e una progressiva perdita di servizi essenziali. Investire in queste aree è cruciale per evitare un’ulteriore concentrazione di risorse e opportunità nelle grandi città, cercando di bilanciare lo sviluppo su tutto il territorio. Sostenere queste zone significa promuovere un modello di sviluppo più equilibrato e sostenibile, che riduca la pressione sulle città e tuteli la biodiversità.