Picchiato in strada, il 18enne operato sei ore. Si cerca la banda di violenti

Grosseto, 18 luglio 2023 – Sta decisamente meglio il 18enne brutalmente picchiato fuori da un locale a Follonica la notte tra sabato e domenica. Il ragazzo è stato operato nella giornata di domenica per ben sei ore dall’equipe maxillo-facciale del policlinico Le Scotte a Siena: tanto è servito ai medici per ridurre le fratture che il ragazzo aveva rimediato durante il pestaggio a zigomo, orbita dell’occhio, mandibola e setto nasale. Dopo due tac di controllo, giovedì dovrebbe essere dimesso. Dopo un diverbio nato infatti per futili motivi all’interno del locale intorno alle 3, un gruppo di almeno 15 persone ha aspettato che il ragazzo uscisse dalla discoteca per poi accanirsi verso di lui. Anche quando il ragazzo era in terra, il gruppo di stranieri ha continuato a picchiarlo brutalmente a calci e pugni, nonostante avesse perso conoscenza. Per lui diverse fratture al volto e un tremendo trauma cranico.

A ricostruire quello che era successo è stato l’amico del giovane che è riuscito a scappare quando il "branco" si è accanito sul suo amico senza apparenti motivi. I ragazzi erano all’interno del locale e avevano attaccato discorso con alcune coetanee, alle quali stavano scattando alcune foto, quando il gruppo, ragazzi di nazionalità magrebina, perché la luce dei flash li infastidiva. Da qui sarebbe nato il battibecco che si è concluso in maniera tragica per il ragazzo dopo che gli addetti alla sicurezza aveva diviso i contendenti invitando tutti ad uscire dal locale. I carabinieri stanno indagando sulla vicenda che è stata molto grave. Pare infatti che questo gruppo di stranieri, composto da circa 30 ragazzi di circa 20 anni e tutti di origini magrebine, stia, ormai da qualche settimana, creando non pochi problemi nella zona nord della Provincia: attaccabrighe, violenti, gli inquirenti li stanno cercando perché dovrebbero essere stati loro a fracassare i lunotti e i vetri delle auto parcheggiate a Follonica. E sarebbe sempre loro a creare scompiglio nei locali picchiando e minacciando continuamente i loro coetanei.