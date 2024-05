Picchia ultranovantenne dopo lo scontro

Scene di follia ieri mattina all’incrocio tra viale Europa e via Francia. Intorno alle 11.30 un ragazzo e una ragazza stanno viaggiando insieme su un monopattino (comportamento peraltro vietato dal Codice della strada) quando si scontrano all’incrocio con una vettura guidata da un ultranovantenne. La reazione dei due giovani è improvvisa: lasciano per terra il monopattino e lei incomincia a urlare dicendo di essere incinta, lui invece ricorre alla violenza.

Prima urla, quindi prende ripetutamente a pugni il finestrino dell’automobile dell’anziano, che viene anche raggiunto al viso. Il fatto accade sotto gli occhi di alcuni passanti allibiti. E alcune delle persone che hanno assistito alla scena intervengono per fermare il ragazzo. Ma il giovane non ne vuole sapere di smettere e quindi se la prende anche con i passanti intervenuti in aiuto dell’anziano. A quel punto ne nasce una colluttazione: messo alle strette il giovane scappa riuscendo a far perdere le proprie tracce. Sul posto interviene il personale della Misericordia per assistere l’anziano ferito, la Polizia di Stato che avvia le indagini e la Polizia municipale per effettuare i rilievi. A quanto ci risulta la Polizia sarebbe risalita all’identità del giovane che ha aggredito l’ultranovantenne.