"Pianoforte a 4 mani" con Benocci e Chistiakova

È dedicato alla musica di Ludwig van Beethoven il nuovo appuntamento della rassegna "I concerti di Fondazione Grosseto Cultura" nell’auditorium dell’Istituto musicale comunale "Palmiero Giannetti".Oggi alle 17 si esibiranno i pianisti Gala Chistiakova e Diego Benocci con un programma "a 4 mani" per pianoforte. Il programma prevede l’esecuzione della Sinfonia n. 5 in Do minore, opera 67, e della Sinfonia n. 8 in Fa maggiore, opera 93. Il concerto è a ingresso libero fino. Gala Chistiakova è nata in una famiglia di musicisti e ha iniziato lo studio del pianoforte a 3 anni sotto la guida della madre Liubov Chistiakova. Nel 2005 si è diplomata alla Scuola centrale di musica del Conservatorio "Tchaikovsky" con Anatoly Ryabov e nel 2014 ha concluso gli studi al Conservatorio di Mosca. Dal 2013 vive in Italia ed è responsabile dei rapporti con l’estero per il Festival musicale internazionale "Recondite armonie" di Grosseto. Diego Benocci si è diplomato con il massimo dei voti al Conservatorio "Frescobaldi" di Ferrara. È direttore artistico del Festival musicale internazionale "Recondite armonie".