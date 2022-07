Piano Amiata Festival secondo atto ’Euterpe’, con Beethoven e Listz

’Euterpe’, ovvero il secondo capitolo dell’Amiata Piano festival, partito a Poggi del Sasso lo scorso 30 giugno e giunto oggi, appunto, al suo secondo atto. Tre concerti: oggi, sabato e domenica nella cornice del Forum della Fondazione Bertarelli. Stasera alle 21 si esibiscono due pianisti di grande levatura, Djordje Radevski e Salih Can Gevrek, per eseguire due sinfonie di Beethoven e Listz. Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore op. 55 “Eroica”, e Sinfonia n. 5 in do minore op. 67 sono due capolavori pianistici imperdibili che esigono la presenza di grandi virtuosi del pianoforte capaci anche di filtrare emozioni e pensiero in una funzione morale definitiva. Djordje Radevski, classe 1998, nato in una famiglia di musicisti, ha studiato con grandi musicisti e didatti quali Lortie, Kouyoumdjian, Alexeev, Romanov, Kurtev, Deeva, Ovchinnikov e Bogdanov. Vincitore di numerosi premi in Serbia e all’estero.

Salih Can Gevrek (nella foto) ha studiato con Dmitri Alexeev presso il Royal College of Music di Londra. Vincitore, già in giovanissima età, di numerosi concorsi internazionali in Turchia, Bulgaria, Russia, Regno Unito e Francia, Salih è stato invitato in importanti festival come il Granada Music Festival in Spagna, Antalya Piano Festival, Ree Choirs Festival, Worcester e Bosch Young Classical Musicians Festival.