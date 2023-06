Pian del Bichi in lutto E’ scomparso Mario Frati

Morto Mario Frati storico presidente del Pian del Bichi ma soprattutto fondatore, 50 anni fa, dell’associazione sportiva. Frati era anche tra gli organizzatori della "Festa della Bufala" e "Sagra della Zuppa di Pane". Frati è morto a 92 anni ed era davvero un personaggio molto amato non solo dagli amanti del calcio ma da tutti coloro che avevano a cuore le tradizioni popolari. ha lavorato tutta la vita per dare lustro all’area di campagna come quella di Pian del Bichi, nel comune ci Roccastrada, e onorato il calcio dilettantistico sia a livello amatoriale che di Figc contribuendo a far rinascere negli anni 80 e 90 il calcio femminile nella provincia di Grosseto. Ha dedicato gran parte della sua vita al mondo del volontariato: era infatti facile vederlo nell’organizzazione delle feste della frazione che tuttora proseguono. La salma è stata composta nella al cimitero di Sticciano Scalo. La cerimonia religiosa si è celebrata nella chiesetta in piazza della Madonna a Montemassi dove il suo corpo è stato infine tumulato.