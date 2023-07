Pericoli in mare? Ci pensano i cani

Nella mattinata di ieri si è svolta, nelle acque del circondario marittimo di Porto Santo Stefano, un’esercitazione di soccorso alla quale hanno preso parte i militari dell’Ufficio locale marittimo di Castiglione della Pescaia e della Delegazione di spiaggia di Marina di Grosseto, a bordo del dipendente battello Gc284, e il personale cinofilo del gruppo Scuola italiana cani da salvataggio (Sics) con al seguito i cani addestrati. L’iniziativa, che si inserisce nell’ambito dell’intesa siglata tra la direzione marittima della Toscana e la Scuola Italiana Cani da Salvataggio, rientra nell’ambito del più vasto accordo stipulato tra il comando generale del corpo delle capitanerie di porto e la scuola nazionale. Nel corso dell’esercitazione sono stati inscenati diversi contesti operativi, con simulazione di salvataggi di persone in difficoltà, in occasione dei quali i cani bagnino, tuffandosi in mare dal battello GC284, hanno effettuato con successo molteplici recuperi con l’ausilio dei militari della Guardia Costiera.