Perde il controllo della Vespa, ferito un sessantacinquenne

Ha perso improvvisamente il controllo della sua Vespa ed è caduto in terra. Un uomo è rimasto ferito ieri pomeriggio sulla strada della Trappola in direzione Principina. L’uomo, 65 anni, da quello che è stato ricostruito, non ha sbattuto contro il guard rail ed è finito in fossa. Per l’uomo sono stati attimi di paura. Sembra che l’uomo non stesse andando ad una velocità elevate e quindi l’impatto è stato lieve da non procurargli ferite. Sul posto è arrivata l’automedica, un mezzo della Misericordia e la Polizia Municipale che si sta occupando dei rilievi. Non ci sono comunque altri mezzi coinvolti nell’incidente. Intanto la notte di giovedì sono stati lavori urgenti in via Oberdan perchè il manto stradale aveva ceduto. Si era infatti aperta improvvisamente una buca che è stata segnalata, un vero e proprio pericolo per tutti coloro che transitavano. Il tratto è stato chiuso al traffico e gli operai hanno risistemato il manto stradale che aveva improvvisamente ceduto.