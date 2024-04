Per l’Aurelia ancora a bocca asciutta

Si vede che per noi maremmani, evidentemente, le cose devono avere sempre un sapore agro-dolce. Nel giorno in cui iniziava il varo del viadotto più lungo sul lotto 4 della Siena-Grosseto, il deputato del Pd, Marco Simiani, annunciava che il Governo non aveva stanziato neppure un euro per l’adeguamento e la messa in sicurezza dell’Aurelia. Insomma un sogno che sta per realizzarsi da una parte, e un incubo senza fine dall’altra. Del resto come possiamo definire se non incubo il protrarsi della situazione dell’Aurelia? E’ passato il tempo dei cortei, delle proteste con i trattori. Sembrano tempi lontani, come lontana è la soluzione. Cambiano i Governi, ma non l’Aurelia: sempre immutabile e pericolosa.