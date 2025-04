Pedana e veranda irregolari, sequestro al Giglio

Avrebbe continuato a usare la pedana del suo ristorante che si trova al Giglio. Che però occupa una porzione di proprietà demaniale. E per questo motivo è stata sequestrata. La Procura di Grosseto ha indagato la proprietaria per abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata, si tratta di una donna di 53 anni di Isola del Giglio, che gestisce un ristorante, avrebbe dunque occupato terreno pari a 104 metri quadri, di cui 77 di demanio marittimo e 27 sull’alveo fluviale del fosso "Valle della Botte", a ridosso della spiaggia del Campese. La struttura è anche coperta da veranda in legno con teli ombreggianti. Dalle indagini effettuate dalla Guardia Costiera, risulta che l’area appartiene al demanio pubblico. Tra l’altro, alla data del nuovo sopralluogo effettuato dai militari, il manufatto che poi è stato sequestrato insisteva nello stesso punto di un precedente accertamento del 2022 dove fu rilevato che non esisteva alcun titolo autorizzativo. La donna, che in quell’occasione invocò la ’buona fede’ dunque, dopo il 2022, non avrebbe mai presentato alcuna richiesta agli organi competenti per regolarizzare la veranda oggetto della contestazione avendo la piena consapevolezza di occupare arbitrariamente uno spazio demaniale marittimo senza titolo.