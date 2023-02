Pd, la guida alle primarie Oggi arriva anche Fossi

È tutto pronto per le primarie di domenica. Gli iscritti del Pd sono in fermento da qualche settimana e ora è arrivato il momento clou. Domenica per gli iscritti al partito e i non iscritti, dunque, sarà una giornata importante e anche su tutti i comuni amiatini sarà possibile votare. I due candidati sono Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. In Toscana si voterà anche per eleggere il nuovo segretario regionale: qui la sfida è tra Emiliano Fossi e Valentina Mercanti.

"A Castel del Piano si voterà nella sala del consiglio comunale dalle 8 alle 20. Per le frazioni invece – dichiara Federico Badini, segretario locale – abbiamo previsto un seggio itinerante. A Montegiovi si voterà dalle 8 alle 13 al centro polifunzionale (le vecchie scuole) in via del Ponte, mentre a Montenero d’Orcia i cittadini potranno esprimersi dalle 14 alle 20 nella sala civica, sopra le stanze che ospitano la mensa della scuola". Alle primarie possono votare tutti i cittadini residenti nel territorio comunale. Per i non iscritti è previsto il solito contributo dei 2 euro ed è importante venire a votare portandosi un documento di riconoscimento.

Ad Arcidosso, dalle 10 alle 16, si potrà votare in sala consiliare, a Santa Fiora nella sede del circolo del Pd in via dell’Olmo 19 si potrà votare dalle 15 alle 19 e a Seggiano il seggio è aperto dalle 8 alle 20 nei locali del circolo del Pd, in piazza Umberto I. Si può votare anche a Semproniano, nella sede Spi- Cgil in via Vico Consorti. Nel comune di Roccalbegna sono a disposizione due gazebo, uno per i cittadini di Roccalbegna e Santa Caterina in piazza del Municipio (Roccalbegna), qui è possibile votare dalle 10.30 alle 13.30, e un altro in piazza del Popolo a Cana, accessibile dalle 14.40 alle 17.30. Due seggi per votare anche nel comune di Castell’Azzara, uno aperto dalle 8 alle 13 alla Casa del minatore a Selvena, e il secondo allestito all’interno della Sala Coop a Castell’Azzara, qui si potrà votare dalle 15 alle 20. L’obiettivo del Pd è favorire la più ampia partecipazione possibile continuando.

Oggi, alle 10.30 il candidato a segretario regionale del Pd, Emiliano Fossi, sarà sull’Amiata per parlare di sanità e lavoro. L’appuntamento, organizzato dal comitato amiatino a sostegno della sua candidatura e di quella di Elly Schlein, si tiene nel circolo PD di Castel del Piano, in piazza Garibaldi 10.

"Emiliano Fossi – dicono dal comitato Parte da Noi Amiata Grossetana – sa ascoltare i bisogni del territorio e sarà il miglior interprete della necessità di cambiamento che le aree interne come l’Amiata chiedono al Partito Democratico, nazionale e regionale. Non a caso ha già fatto suo un documento redatto da vari rappresentanti di tutte le aree interne della Toscana e che sostengono la sua candidatura e quella di Elly Schlein".

Nicola Ciuffoletti