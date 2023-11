Paura in Maremma. Raffiche di libeccio e pioggia . Danni e disagi sulla costa

Per un attimo, i cittadini di Follonica, hanno rivisto lo spettro di una settimana fa: quando in alcune parti del Golfo caddero 120mmilimetri di pioggia in poche ore. Allagando interi quartieri per quasi quattro milioni di danni. Questa volta il temporale, che dalle altre parti della Toscana, ha fatto disastri, nella zona nord della Maremma è stato abbastanza clemente. A Follonica sono stati comunque chiusi tutti i sottopassi e tenuti sotto controllo, per poi essere riaperti quando la pioggia è calata. In città sono poi caduti alcuni alberi e altri sono stati ritenuti pericolanti. Importanti gli interventi della Vab e della Protezione Civile comunale. Una famiglia a Scarlino era rimasta intrappolata in casa per un albero caduto vicino alla porta. E’ stata anche firmata un’ordinanza sindacale per la limitazione agli spostamenti e alla fruizione di parchi e pinete per tutta la giornata di oggi dove è prevista un’altra ondata di maltempo. "Finché le condizioni meteo non saranno migliori, si chiede di astenersi dall’effettuare spostamenti che non siano di effettiva necessità" ha detto il sindaco Benini che insieme al vice Pecorini hanno passato la serata nella sede della protezione civile per seguire gli interventi. Le precipitazioni e il forte vento di ieri sera hanno causato alcuni danni anche nel territorio di Castiglione della Pescaia. Alcune situazioni di criticità sono state subito ripristinate grazie al tempestivo intervento del comparto di sicurezza e protezione civile. Sono caduti alberi e molte caditoie, per colpa del fortissimo vento di libeccio sono state indicate come pericolanti. Raffiche impressionanti anche all’Argentario: caduti alcuni alberi, spezzati molti rami che hanno condizionato la viabilità per tutta la notte. Venuta giù anche la segnaletica orizzontale. Molti gli interventi della Racchetta, Polizia municipale e cooperativa Santa Barbara. Fermi i traghetti per l’Isola del Giglio per il forte vento di libeccio che sferzava il canale dell’Argentario.