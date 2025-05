Passione ’Giallo’. Il mistero sale in cattedra

GROSSETOPrima edizione per Giallo Grosseto, la manifestazione dedicata al giallo e alla cultura che si terrà a Grosseto dal 6 all’8 giugno 2025. L’evento, organizzato da Pro Loco Grosseto, La Farfalla Cure Palliative ODV e Fondazione Villa Elena Maria, con la direzione artistica dello scrittore Carlo Legaluppi, si pone come un omaggio ai maestri del giallo italiano, Fruttero & Lucentini. La manifestazione si svolgerà presso due location: la sede Pro Loco Troniera Mura Medicee e Villa Elena Maria, e vedrà la partecipazione di numerosi autori e autrici di primarie case editrici, che si alterneranno nella presentazione dei loro romanzi nel corso delle tre giornate. Tra gli eventi più significativi, si segnala venerdì 6 giugno il momento dedicato a Fruttero & Lucentini, con la partecipazione di Carlotta Fruttero e di Marco Malvaldi, ideatore dei "Delitti del BarLume". Nella serata del venerdì avrà poi luogo un incontro dedicato a Diabolik con ospiti i Manetti Bros e lo scrittore Andrea Carlo Cappi. Doppio evento nella serata di sabato, nella quale l’intervista all’attore televisivo e teatrale Mario Pirrello sarà seguita da Giallomania70, musiche di gialli e thriller degli anni ’70 a cura del pianista Emilio Spera. Domenica mattina tavola rotonda sul tema Gialli e Società nei romanzi di Scerbanenco, Fruttero & Lucentini e Camilleri con i rappresentanti di Giallo Pistoia, Garfagnana in giallo, NeRoma e Giallo Garda. Chiuderà la serata finale di domenica 8 la proiezione del film La donna della domenica."Avevamo pensato di portare i gialli a Grosseto perché ci appassionano- afferma il presidente proloco Andrea Bramerini- abbiamo unito le forze con La Farfalla e Villa Elena Maria. Ci sarà una festa bella, verranno i fratelli Manetti di Dibolik e abbiamo il primo numero originale, siamo riusciti a comprarlo". "E’ dedicato a Fruttero e Lucentini- dice Legaluppi- apriremo con un incontro infatti dedicato a loro. Ci saranno anche festival importanti a cui siamo collegati. Ci sarà anche l’attore Mario Pirrello che nella serie tv Il commissario Ricciardi ha il ruolo del vice questore Garzo".

Maria Vittoria Gaviano