Pasqua in Maremma Archeologia, arte e miniere con la rete museale

Per Pasqua e Pasquetta musei e parchi archeologici aperti con mostre, eventi, visite guidate e laboratori. A Massa Marittima (tel. 0566 906525), il Museo Archeologico, il Museo di San Pietro all’Orto e la Torre del Candeliere sono aperti dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18. Il Museo delle Miniera invece propone visite guidate alle ore 11, 12, 15 e alle 16. A Valpiana per Pasqua e Pasquetta è aperto l’Aquarium Mondo Marino con il Centro Studi Squali dalle 10 alle 19 (tel.3425713315). A Scarlino il Museo Archeologico del Portus Scabris al Puntone e il Centro di documentazione Riccardo Francovich nel centro storico di Scarlino sono aperti dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 (tel. 0566 38023). Il Centro di Documentazione Etrusco di Rocca di Frassinello, a Gavorrano, è aperto dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19 (tel. 0566 88400). Nella vicina Follonica il Museo delle Arti in Ghisa, Magma (tel. 0566 59027), è aperto dalle 15.30 alle 19 mentre la Pinacoteca Civica dalle 15.30 alle 19.30 con la mostra sugli abiti cerimoniali ricamati dalle donne palestinesi dal titolo "Il Thoub Palestinese. Identità in Ricamo". A Vetulonia il Muvet (tel. 0564 948058) è aperto dalle 10 alle 18 con la mostra fotografica “Il cielo in una stanza” aperta fino al 12 aprile. Anche l’Area Archeologica di Vetulonia è aperta sia domenica 9 che il lunedì 10: Costa Murata ( 9.45-13) e la tomba etrusca della Pietrera dalle 14.30 alle 18.30, (tel. 3356538242). A Castiglione il giardino d’arte "Viaggio di Ritorno" di Rodolfo Lacquaniti, con le opere realizzate con materiali di recupero, è aperto per Pasquetta dalle 15.30 con visita guidata insieme all’artista con prenotazione alla mail: [email protected]

A Grosseto tutti i musei cittadini aperti. Il Polo Culturale Le Clarisse (tel. 0564 488066), apre le sue porte domenica e lunedì dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Si può ammirare la mostra “I paesaggi di Paride Pascucci” mentre a Pasquetta è previsto un laboratorio per bambini e genitori alle ore 16 dal titolo “caccia alle uova al Museo” una piccola caccia al tesoro tra le sale della Collezione Luzzetti alla ricerca delle uova nascoste. Sempre nel capoluogo il Museo Archeologico (tel. 0564 488752) è aperto per Pasqua e Pasquetta dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 con la mostra “Figlie del tempo” di Pietro Corridori che chiude i battenti proprio lunedì 10. Anche lo spettacolare Museo di Storia Naturale della Maremma (tel. 0564 488571) è aperto domenica e lunedì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. L’area archeologica di Roselle (tel.0564 402403), apre dalle 9.45 alle 18.